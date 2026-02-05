Küchenausstatter Rational mit starkem Schlussquartal - Erwartungen übertroffen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter Rational hat mit einem starken vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog im Gesamtjahr um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro an, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Landberg am Lech auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war mehr als von Experten im Schnitt geschätzt. Finanzchef Jörg Walter begründete das mit positiven Effekten im Einkauf sowie einem starken Umsatzwachstum zum Jahresende.

Der Erlös stieg insgesamt ebenfalls um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Anbieter zwar unterdurchschnittlich, im sonstigen Europa und in Nordamerika lief es aber besser. Rational-Chef Peter Stadelmann sprach vom umsatzstärksten Dezember der Firmengeschichte und schätzt die weiteren Wachstumsaussichten ebenfalls gut ein.

Detaillierte Zahlen und den Dividendenvorschlag für 2025 sowie die neue Prognose legt Rational am 19. März vor./men/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rational
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News