Merz will Wirtschaftsbeziehungen zu Katar deutlich ausbauen

- von Andreas Rinke

Doha, 05. Feb (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat auch auf der zweiten Station seiner Golfreise für einen deutlichen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu der Region plädiert. "Die deutschen Exporte nach Katar umfassen hauptsächlich Maschinen und chemische Produkte", sagte Merz ⁠am Donnerstag auf einem Wirtschaftsdialog ‍in Doha. "Aber wir streben mehr an und suchen eine noch engere Zusammenarbeit mit Ihrer Wirtschaft und Ihren Unternehmen hier", sagte er in Anwesenheit des katarischen Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Am Mittwochabend hatte ‌er in Riad den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen. Auch dabei stand der Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Vordergrund.

Merz sagte in Doha, die Wirtschaftsbeziehungen hätten einen ‍strategischen Charakter. Er betonte zugleich die Verlässlichkeit der schwarz-roten Bundesregierung. "In einer Zeit globaler wirtschaftlicher Umbrüche, geopolitischer Unsicherheiten und technologischer Transformation setzen Deutschland und Katar bewusst auf Dialog, Diversifizierung und Investitionen in die Zukunft", sagte der Kanzler, der seine dreitägige Golfreise unter das Motto der Suche nach weiteren Partnern in der Welt gestellt hat. In Abgrenzung zur Zollpolitik der USA fügte Merz hinzu: "Unsere Regierungen haben die Verantwortung, verlässliche, berechenbare und förderliche Rahmenbedingungen für Handel und Investitionen zu schaffen."

Die ‍Bundesregierung plant deshalb mit Saudi-Arabien eine Absichtserklärung für einen strategischen Dialog zunächst ⁠auf Außenministerebene, die bald unterzeichnet werden soll. Außenminister Johann Wadephul eröffnete einen strategischen Dialog mit Katar, der 2023 vereinbart worden war. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) besteht bereits seit 2004 eine strategische Partnerschaft, die 2019 ausgebaut wurde. Daran will Merz nun anknüpfen.

VON ‍KI UND GESUNDHEIT BIS LNG UND RÜSTUNG

Der katarische Ministerpräsident Al Thani bekundete auf dem Wirtschaftsdialog ebenfalls das Interesse an einer Zusammenarbeit über die Bereiche Energie und Infrastruktur hinaus. Er nannte ⁠etwa Künstliche Intelligenz (KI) und das Gesundheitswesen. Die Bundesregierung wiederum sieht Katar als Partner für den Bezug von Flüssigerdgas (LNG) und künftig Wasserstoff sowie als Investor in die deutsche Wirtschaft. Unternehmen wie Siemens Mobility machen sich zudem Hoffnung auf Aufträge beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs in Riad.

Kanzler Merz hatte bereits vor seinem Abflug betont, ‍dass die Golfstaaten auch die Zusammenarbeit im Rüstungsbereich verstärken wollen. ‌Die schwarz-rote Bundesregierung habe bereits die Genehmigungspraxis für Rüstungsexporte gelockert, sodass etwa auf Aufträge der Golfstaaten beim Eurofighter, dem Militärtransportflugzeug A400M und dem Radpanzer Boxer gehofft wird.

Der Handel mit der finanzstarken Golfregion gilt als ausbaufähig: Im ersten Halbjahr 2025 lieferte Deutschland Waren für rund 4,16 Milliarden Euro nach Saudi-Arabien, die Importe sanken auf nur noch 707,3 Millionen Euro. In die Vereinigten Arabischen Emirate stiegen die Ausfuhren seit Jahren konstant und erreichten in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 5,18 Milliarden Euro (plus 14,2 Prozent). Die Importe schnellten um die Hälfte auf 1,05 Milliarden Euro nach oben. Bei Katar betrug der Exportwert 620 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025, die Importe stagnierten bei 305,3 Millionen Euro.

Merz wird bei seiner Reise ⁠nach Saudi-Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Er fliegt am Donnerstagnachmittag in die VAE weiter.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)