Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

05.02.2026 / 16:20 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG

     Company Name:                Deutsche Rohstoff AG
     ISIN:                        DE000A0XYG76

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        05.02.2026
     Target price:                EUR86
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche
Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from EUR 68.00 to EUR 86.00.

Abstract:
DRAG has published its reserves report for year-end 2025. The report shows a
46% jump in proved and probable reserves to 79m BOE (2024:54m BOE) - the
largest organic increase in the company's history. The increase stems from
better than expected performance of new wells in addition to the drilling of
wells in western Wyoming (most of the wells so far drilled by DRAG in
Wyoming are in the eastern part of the state). Proved developed producing
reserves are equivalent to 11 times 2025 production. The PV10 of estimated
future cashflows from reserves climbed 12% to USD553m (2024: USD493m). The
increase is based on higher reserve volume and lower CAPEX per well. The
PV10 number underperformed BOE growth because the average value of the WTI
(West Texas Intermediate) five-year crude oil futures strip was USD58.71 at
year-end 2025 - 11% below the year-end 2024 figure of USD65.70. However,
assuming crude oil at USDD60/bbl and natural gas at USD3/MMBtu for both
years produces a 38% increase to USD542m (2024: USD394m). The after tax
value of DRAG's holdings in Almonty's shares (8.1% stake), convertibles and
debt has risen from EUR187m at the time of our most recent study of 19 January
to EUR278m now. The increase stems largely from a 54% rise in Almonty's share
price from USD8.67 to USD13.36, which has in turn been driven by a 35%
increase in the tungsten APT price from USD1,005/mtu to USD1,355/mtu. DRAG's
holdings in Almonty currently account for 67% of its EV (19 January: 52%).
Based on the recent improvement in commodity prices and the increase in the
value of the Almonty holdings, we raise our price target from EUR68 to EUR86 and
maintain our Buy recommendation (upside: 52%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG
(ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 68,00 auf EUR 86,00.

Zusammenfassung:
DRAG hat seinen Reservenbericht für das Jahresende 2025 veröffentlicht. Der
Bericht zeigt einen Anstieg der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven
um 46% auf 79 Mio. BOE (2024: 54 Mio. BOE) - den größten organischen Anstieg
in der Geschichte des Unternehmens. Der Anstieg ist auf die besser als
erwartete Leistung neuer Bohrlöcher sowie auf die Bohrung von Bohrlöchern im
Westen von Wyoming zurückzuführen (die meisten der bisher von DRAG in
Wyoming gebohrten Bohrlöcher befinden sich im östlichen Teil des
Bundesstaates). Die nachgewiesenen erschlossenen Förderreserven entsprechen
dem 11-fachen der Produktion im Jahr 2025. Der PV10 der geschätzten
zukünftigen Cashflows aus den Reserven stieg um 12% auf USD553 Mio. (2024:
USD493 Mio.). Der Anstieg basiert auf einem höheren Reservenvolumen und
geringeren Investitionsausgaben pro Bohrloch. Der PV10-Wert blieb hinter dem
BOE-Wachstum zurück, da der Durchschnittswert des WTI (West Texas
Intermediate) Fünfjahres-Rohöl-Futures-Strips zum Jahresende 2025 bei
USD58,71 lag - 11 % unter dem Wert zum Jahresende 2024 von USD65,70. Unter
der Annahme eines Rohölpreises von USD60/Barrel und eines Erdgaspreises von
USD3/MMBtu für beide Jahre ergibt sich jedoch ein Anstieg um 38% auf USD542
Mio. (2024: USD394 Mio.). Der Wert nach Steuern der Beteiligungen von DRAG
an Almonty-Aktien (8,1% Anteil), Wandelanleihen und Schuldtiteln ist von
EUR187 Mio. zum Zeitpunkt unserer letzten Studie vom 19. Januar auf jetzt EUR278
Mio. gestiegen. Der Anstieg ist größtenteils auf einen Anstieg des
Aktienkurses von Almonty um 54% von USD8,67 auf USD13,36 zurückzuführen, der
wiederum durch einen Anstieg des APT-Preises für Wolfram um 35% von
USD1.005/mtu auf USD1.355/mtu verursacht wurde. Die Beteiligung von DRAG an
Almonty macht derzeit 67% seines Unternehmenswerts aus (19. Januar: 52 %).
Aufgrund der jüngsten Verbesserung der Rohstoffpreise und des Wertanstiegs
der Almonty-Beteiligungen erhöhen wir unser Kursziel von EUR68 auf EUR86 und
behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 52 %).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b29e790c599750c3b7fd76b6057ff97f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=281dca39-02a5-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2272298 05.02.2026 CET/CEST

Deutsche Rohstoff AG

