Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^ Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH 05.02.2026 / 15:56 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: Anleiheplazierung Recommendation: Kaufen from: 05.02.2026 Target price: EUR4,50 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50. Zusammenfassung: Verve hat im Rahmen seines bestehenden Programms für vorrangige unbesicherte Anleihen erfolgreich eine Anleihe platziert. Nach der Emission in Höhe von EUR50 Mio. belaufen sich die ausstehenden Anleihen (ISIN SE0023848429) nun auf insgesamt EUR550 Mio. Die neuen Anleihen waren überzeichnet und wurden zu einem variablen Zinssatz von 3-Monats-Euribor plus 4,97% platziert. Der Erlös stärkt die Liquidität und stellt die finanzielle Flexibilität wieder her, sodass Verve seine geplanten Wachstumsinitiativen weiter umsetzen kann. Die kürzlich veröffentlichten vorläufigen Q4-Zahlen deuten darauf hin, dass die Anleiheemission eher auf vorübergehende Bilanzbelastungen als auf eine Verschlechterung der zugrunde liegenden Geschäftsdynamik zurückzuführen ist. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial: 233%). First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.50 price target. Abstract: Verve has successfully tapped the bond market under its existing senior unsecured bond framework. Following the EUR50m issuance, outstanding bonds (ISIN SE0023848429) now total EUR550m. The new notes were oversubscribed and placed at a floating rate of 3-month Euribor plus 4.97%. The proceeds strengthen liquidity and restore financial flexibility, allowing Verve to continue executing planned growth initiatives. Recently reported Q4 prelims suggest the bond issue reflects transient balance sheet pressures rather than deterioration in underlying business momentum. Our rating remains Buy with an unchanged EUR4.5 target price (upside: 233%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.