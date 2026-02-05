Original-Research: Verve Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

05.02.2026 / 15:56 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

     Company Name:                Verve Group SE
     ISIN:                        SE0018538068

     Reason for the research:     Anleiheplazierung
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        05.02.2026
     Target price:                EUR4,50
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE
(ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,50.

Zusammenfassung:
Verve hat im Rahmen seines bestehenden Programms für vorrangige unbesicherte
Anleihen erfolgreich eine Anleihe platziert. Nach der Emission in Höhe von
EUR50 Mio. belaufen sich die ausstehenden Anleihen (ISIN SE0023848429) nun auf
insgesamt EUR550 Mio. Die neuen Anleihen waren überzeichnet und wurden zu
einem variablen Zinssatz von 3-Monats-Euribor plus 4,97% platziert. Der
Erlös stärkt die Liquidität und stellt die finanzielle Flexibilität wieder
her, sodass Verve seine geplanten Wachstumsinitiativen weiter umsetzen kann.
Die kürzlich veröffentlichten vorläufigen Q4-Zahlen deuten darauf hin, dass
die Anleiheemission eher auf vorübergehende Bilanzbelastungen als auf eine
Verschlechterung der zugrunde liegenden Geschäftsdynamik zurückzuführen ist.
Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von
EUR4,50 bei (Aufwärtspotenzial: 233%).
First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group
SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 4.50 price target.

Abstract:
Verve has successfully tapped the bond market under its existing senior
unsecured bond framework. Following the EUR50m issuance, outstanding bonds
(ISIN SE0023848429) now total EUR550m. The new notes were oversubscribed and
placed at a floating rate of 3-month Euribor plus 4.97%. The proceeds
strengthen liquidity and restore financial flexibility, allowing Verve to
continue executing planned growth initiatives. Recently reported Q4 prelims
suggest the bond issue reflects transient balance sheet pressures rather
than deterioration in underlying business momentum. Our rating remains Buy
with an unchanged EUR4.5 target price (upside: 233%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9b5b4b21bcee45cc40541d80235f719f

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

