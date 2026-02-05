PayPal - Mit neuem Mehrjahrestief

Mit Hilfe des „HSBC Trendkompasses“ filtern wir jede Woche mehr als 100 Basiswerte nach den objektiven Kriterien relative Stärke (Levy) und des Momentums der letzten vier Wochen. Ziel ist es dabei, stabile kurz- und langfristige Trends zu identifizieren – sei es auf der Ober- oder auf der Unterseite. Für letzteres liefert die Paypal-Aktie derzeit ein idealtypisches Lehrbuchbeispiel. Das neue Mehrjahrestief bei 39,96 USD signalisiert auch charttechnisch einen absolut intakten Baissetrend. Schwerer wiegt aber sicherlich noch das Ende der Stabilisierungsphase der letzten Jahre. Durch das Auflösen der Schiebezone seit November 2022 entsteht sogar nochmals ein prozyklisches Ausstiegssignal, zumal auch der MACD mit einem neuen negativen Schnittmuster bestehende Rückschlagrisiken anzeigt. Die nächste wirklich relevante Unterstützung ergibt sich aus den historischen Tiefständen unmittelbar nach dem Börsengang im Jahr 2015 bei gut 30 USD. Um die aktuelle Breitseite zumindest etwas zu entschärfen, müsste die Paypal-Aktie zeitnah das Tief vom Oktober 2023 bei 50,25 USD zurückerobern.

PayPal (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: LSEG, tradesignal²

