Preis für Opec-Öl gestiegen
dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 66,65 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,42 Dollar mehr als am Tag zuvor. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungDynamischer Ausbruch bei den Regionalbanken – und welcher Index profitieren könntegestern, 11:22 Uhr · onvista