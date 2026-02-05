Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Merz/Nahostreise

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merz/Nahostreise:

"Südamerika, Indien, Arabien: (Sub-)Kontinent für Kontinent klappert die europäische und deutsche Politik die Weltkarte ab auf der Suche nach neuen Partnern. Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Emirate sind für den Kanzler besonders lohnende Reiseziele in der neuen multipolaren Welt: Dort gibt es etwas, worauf man im ergrünten Deutschland bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs verzichten zu können glaubte: Öl, Gas und Geld. Gleich zwei Irrglauben musste man in Berlin dafür abschwören: erstens der Illusion, allein und sofort mit grünen Energien den Sprung ins postindustrielle Zeitalter schaffen zu können. Und zweitens der Anmaßung, dass Europas way of life auch für die Ölmonarchien der Maßstab zu sein habe. Die Zeit, in der Berliner Politiker ins Morgenland kamen, um Moralpredigten zu halten, ist vorbei."/DP/jha

