Rheinmetall-Aktien verlieren fast zehn Prozent - enttäuschender Ausblick

Aktien von Rheinmetall sind am Donnerstag nach einem Gespräch von Konzernvertretern mit Analysten ⁠stärker als ‍andere Rüstungswerte unter die Räder gekommen.

Die im Leitindex Dax enthaltenen Aktien rutschten um ‌bis zu 9,5 Prozent auf 1520,50 Euro ab und standen damit ‍so tief wie seit mehr als fünf Wochen nicht mehr. Damit steuerten sie auf ihren größten Kursverlust innerhalb eines Tages seit mehr als zehn Monaten zu.

Die Experten ‍von Berenberg verwiesen in einem ⁠Marktkommentar darauf, dass der Konzern im Gespräch mit Analysten einen vorläufigen Umsatzausblick von 13,6 Milliarden Euro ‍für das laufende Jahr geliefert habe. Dieser liege unter den Erwartungen und ⁠sei "enttäuschend" gewesen, hieß es bei Berenberg. Ein Rheinmetall-Sprecher erklärte, es habe sich bei den im Call erwähnten Zahlen um vorläufige ‍Schätzungen gehandelt, die ‌noch weiterentwickelt würden.

Der Vorgang könnte möglicherweise sogar die Finanzaufsicht BaFin auf den Plan rufen. Die Aufsichtsbehörde nehme auffällige Kursbewegungen routinemäßig zum Anlass, "um zu prüfen, ob es Anhaltspunkte für Marktmissbrauch gibt", sagte ein Sprecher.