ROUNDUP: Russland und die Ukraine tauschen Hunderte Gefangene aus

MOSKAU (dpa-AFX) - Erstmals seit Monaten haben Russland und die Ukraine wieder Kriegsgefangene in größerem Umfang ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Rückkehr von 157 russischen Soldaten aus ukrainischer Gefangenschaft. Zudem seien drei Zivilisten in ihre Heimat zurückgekehrt, die bei der kurzzeitigen Besetzung von Teilen des westrussischen Gebiets Kursk in die Ukraine gebracht worden seien. "Im Gegenzug wurden 157 gefangene ukrainische Soldaten übergeben", heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Nach Angaben des Ministeriums sind die russischen Soldaten derzeit in Belarus und werden medizinisch versorgt. In Kiew bestätigte Präsident Wolodymyr Selenskyj den Austausch auf Telegram. Unter den 157 Ukrainern seien Soldaten der Armee, der Nationalgarde und der Grenztruppen. Ein Teil sei bereits seit 2022 in russischer Gefangenschaft gewesen. Dem Stab für Kriegsgefangenenbelange zufolge wurden auch sieben Zivilisten übergeben. Insgesamt sei das bereits der 71. russisch-ukrainische Gefangenenaustausch gewesen.

Der Austausch erfolgte russischen Angaben nach unter Vermittlung der USA und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). In Abu Dhabi, der Hauptstadt der VAE, laufen derzeit Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern über Wege zum Ende des seit knapp vier Jahren laufenden Kriegs. Die USA vermitteln bei den Gesprächen - deren Sondergesandter Steve Witkoff bezeichnete den Gefangenenaustausch auf der Plattform X als Ergebnis "detaillierter und produktiver Friedensgespräche". Schritte wie dieser zeigten, dass Diplomatie "die Bemühungen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine" voranbrächten. Witkoff stellte weitere Ergebnisse in den kommenden Wochen in Aussicht./bal/DP/jha