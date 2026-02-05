Bericht: USA und Russland vor Einigung zu Abrüstungsvertrag "New Start"

Bangalore/Moskau, 05. Feb (Reuters) - Die USA und Russland stehen einem Medienbericht zufolge kurz vor einer Einigung, die Regeln des am Donnerstag auslaufenden atomaren Abrüstungsvertrages "New Start" weiter zu befolgen. ⁠Das Nachrichtenportal Axios ‍berichtete dies unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute Personen. Die Verhandlungen hätten in den vergangenen 24 Stunden in Abu Dhabi stattgefunden, ‌eine Einigung sei jedoch noch nicht erzielt worden, hieß es unter Berufung auf eine weitere Person. Dem Bericht zufolge ‍ist unklar, ob eine Vereinbarung über eine Verlängerung um möglicherweise sechs Monate formell besiegelt wird. Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor.

Der "New Start"-Vertrag begrenzt die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe sowie die der Raketen und Startvorrichtungen auf beiden Seiten. Das Abkommen läuft nach mehr als einem halben Jahrhundert aus. Russlands Präsident Wladimir ‍Putin hatte die Umsetzung jedoch 2023 wegen der ⁠US-Unterstützung für die Ukraine ausgesetzt.

Der Kreml hatte am Donnerstag beteuert, nach dem Auslaufen des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA einen verantwortungsvollen Ansatz verfolgen zu wollen. Kreml-Sprecher Dmitri ‍Peskow sagte Journalisten in Moskau, das Auslaufen des Vertrages sei negativ und bedauerlich. Russland habe vorgeschlagen, die Bedingungen des Abkommens freiwillig ⁠um ein Jahr zu verlängern, um Zeit für die Aushandlung eines Nachfolgevertrags zu haben. Auf diesen Vorschlag hätten die USA jedoch nie formell geantwortet. Das Thema sei auch bei einem Telefonat zwischen Putin und dem chinesischen ‍Präsidenten Xi Jinping diese Woche zur Sprache ‌gekommen. "Was als Nächstes geschieht, hängt davon ab, wie sich die Ereignisse entwickeln." In jedem Fall werde sich die Russische Föderation in erster Linie von ihren nationalen Interessen leiten lassen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt gefordert, China in künftige Rüstungskontrollabkommen einzubeziehen. Das Weiße Haus teilte in dieser Woche mit, Trump werde über das weitere Vorgehen zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt entscheiden. Experten befürchten, dass das Ende von "New Start" einen neuen Rüstungswettlauf auslösen könnte, der auch durch die nukleare Aufrüstung Chinas befeuert wird.

