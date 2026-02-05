Schwieriges Jahr 2025 - Bund sichert deutlich weniger Exporte mit Garantien ab

Berlin, 05. Feb (Reuters) - Der Bund hat im vergangenen Jahr deutlich weniger neue Exportgeschäfte mit staatlichen Garantien ⁠abgesichert. Das ‍Volumen habe sich 2025 auf 13,3 Milliarden Euro summiert, teilte das CDU-geführte Wirtschaftsministerium am ‌Donnerstag in Berlin mit. Große Teile seien dabei auf Geschäfte in der ‍Türkei, Polen und Brasilien entfallen. Ziel ist die Absicherung von Exporten gegen politisch und wirtschaftlich bedingte Zahlungsausfälle. Drei Viertel der Absicherungen entfallen auf Entwicklungs- und Schwellenländer.

2024 hatte der Bund noch Exportgeschäfte ‍mit Kreditgarantien im Volumen von 17,2 ⁠Milliarden Euro abgesichert. Das Wirtschaftsministerium verwies auf eine schwierige Lage im Jahr 2025 mit Krisen, Handelsstreitigkeiten und ‍zunehmendem Protektionismus.

Auch Auslandsinvestitionen wurden gegen Ausfälle abgesichert. Hier summierte sich das Volumen der ⁠Garantien 2025 auf 1,2 Milliarden Euro. 2024 waren es noch 1,5 Milliarden Euro gewesen. Trotz des Krieges in der Ukraine werden auch ‍dort Investitionen durch ‌die Bundesregierung abgesichert. 2025 wurden hier Anträge im Umfang von 258,8 Millionen Euro genehmigt, nach knapp 107 Millionen Euro im Vorjahr. Der Bund sicherte zudem Exportgeschäfte dorthin mit Garantien in Höhe von 740 Millionen Euro ab. "Die Ukraine war damit auf Platz 4 der Zielländer."

