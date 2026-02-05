TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aurubis, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, vorläufige Jahreszahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz, 10.00 Hauptversammlung) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Jahreszahlen 07:00 FIN: Kesko, Jahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Car, Jahreszahlen 07:30 JPN: Sony, Q3-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen 07:30 DNK: Vestas, Jahreszahlen 07:30 SWE: Saab, Jahreszahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Erneuerungen 2026 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Jahreszahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz 08:00 GBR: Compass Group, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen 08:00 JPN: Suzuki, Q3-Zahlen 10:00 NLD: Qiagen, Jahres-Pk (15.30 h Analystenkonferenz) 12:00 GBR: Linde, Q4-Zahlen (15.00 h Call) 12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q4-Zahlen 12:30 USA: Hershey, Q4-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen 14:00 DEU: BMW, Pre-Close Call 15:00 DEU: Hyundai Europe, Jahres-Pk, Frankfurt/M. 17:45 FRA: Vinci, Jahreszahlen 18:00 ITA: Enel, Q4-Umsatz 22:00 USA: Verisign Inc., Q4-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q2-Zahlen 22:00 USA: Amazon, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FIN: Konecranes Oyj, Jahreszahlen USA: KKR & Co, Q4-Zahlen USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen USA: Fortinet, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 12/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 11/25 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 12/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 12/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/25 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Touristikmesse «Reisen & Caravaning Hamburg», Hamburg CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

