Trump: Habe ChatGPT noch nicht benutzt

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Präsident und KI

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch keine KI-Software wie ChatGPT benutzt. «Aber ich weiß alles darüber», sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. «KI ist eine große Sache.» Künstliche Intelligenz werde eine wichtigere Innovation als das Internet werden, prognostizierte er.

Zugleich bestritt Trump, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde. Ganz im Gegenteil: «Es wird der größte Job-Produzent sein», sagte der Präsident. Aktuell wird befürchtet, dass KI-Software in vielen Branchen unter anderem die Einstiegs-Jobs ersetzen könnte. US-Unternehmen wie etwa Amazon verwiesen beim Abbau tausender Jobs bereits auch auf KI-Effekte.

Trump hat seit seinem Amtsantritt Anordnungen erlassen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA beschleunigen sollen. Dabei machte er auch unter seinem Vorgänger Joe Biden getroffenen Vorkehrungen rückgängig, die KI-Risiken eindämmen sollten.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026gestern, 06:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026
Wachstumsschub
Palantir verteidigt US-Staatsaufträge03. Feb. · Reuters
Firmenlogo
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.202603. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 03.02.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News