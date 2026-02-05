Trump: Neuer Fed-Chef hätte Job ohne Willen zu Zinssenkung nicht bekommen

Washington, 04. Feb (Reuters) - US-Präsident Donald Trump geht fest davon aus, dass die ⁠US-Notenbank Fed ‍unter ihrem künftigen Chef Kevin Warsh die Zinsen senken wird. ‌Er habe kaum Zweifel daran, dass der Leitzins sinken werde, ‍sagte Trump am Mittwoch dem Sender NBC News. Er glaube, dass Warsh seine Präferenz für niedrige Zinsen verstehe. "Wenn er angetreten wäre und gesagt ‍hätte: 'Ich will sie anheben' (...) ⁠hätte er den Job nicht bekommen", sagte der Präsident.

Warsh soll nach dem Willen ‍Trumps auf Jerome Powell folgen, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. ⁠Trump hatte Powell immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Ökonom ‍und ehemalige Notenbankdirektor ‌Warsh hat sich dagegen in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Seine Ernennung muss vom Senat bestätigt werden.

