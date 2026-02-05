Trump: Neuer Fed-Chef hätte Job ohne Willen zu Zinssenkung nicht bekommen

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 04. Feb (Reuters) - US-Präsident Donald Trump geht fest davon aus, dass die ⁠US-Notenbank Fed ‍unter ihrem künftigen Chef Kevin Warsh die Zinsen senken wird. ‌Er habe kaum Zweifel daran, dass der Leitzins sinken werde, ‍sagte Trump am Mittwoch dem Sender NBC News. Er glaube, dass Warsh seine Präferenz für niedrige Zinsen verstehe. "Wenn er angetreten wäre und gesagt ‍hätte: 'Ich will sie anheben' (...) ⁠hätte er den Job nicht bekommen", sagte der Präsident.

Warsh soll nach dem Willen ‍Trumps auf Jerome Powell folgen, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. ⁠Trump hatte Powell immer wieder scharf kritisiert und vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt. Der 55-jährige Ökonom ‍und ehemalige Notenbankdirektor ‌Warsh hat sich dagegen in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Seine Ernennung muss vom Senat bestätigt werden.

(Bericht von Trevor Hunnicutt and Doina Chiacu, geschrieben von Hans BusemannRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 04.02.2026
Dax hadert weiter mit 25.000er-Marke - Chemie-Aktien gefragtgestern, 17:48 Uhr · onvista
Dax hadert weiter mit 25.000er-Marke - Chemie-Aktien gefragt
Dax Tagesrückblick 03.02.2026
Dax scheut vor 25.000 Punkten zurück - Kurssturz bei Zalando03. Feb. · onvista
Dax scheut vor 25.000 Punkten zurück - Kurssturz bei Zalando
EUR/USD Wochenausblick 02.02.2026
Dem Euro steht die nächste turbulente Woche bevor02. Feb. · onvista
Dem Euro steht die nächste turbulente Woche bevor
Geldpolitik
Inflation im Euroraum sinkt auf 1,7 Prozentgestern, 11:35 Uhr · Reuters
Inflation im Euroraum sinkt auf 1,7 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietetgestern, 14:40 Uhr · onvista
Alle Premium-News