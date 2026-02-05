Uber verpasst Gewinnerwartungen - doch es gibt Lichtblicke

Uber hat nur durchmischte Quartalszahlen abgeliefert. Besonders die mageren Gewinne störten den Markt.

Martin Goersch, onvista-Chefanalyst, bleibt trotzdem optimistisch für die Aktie. Denn die fundamentalen Metriken von Ubers Geschäft zeigen: Das Geschäft läuft noch. Mehr Details dazu sowie das weitere Potenzial der Aktie verrät dir Martin in der Videoanalyse.