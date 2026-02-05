US-Regierungskreise: Verhandlungen mit Iran am Freitag

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran aufnehmen. Das bestätigte eine hochrangige US-Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur./ngu/DP/he

