US-Regierungskreise: Verhandlungen mit Iran am Freitag
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA wollen an diesem Freitag im Golfstaat Oman neue Verhandlungen mit dem Iran aufnehmen. Das bestätigte eine hochrangige US-Regierungsbeamtin der Deutschen Presse-Agentur./ngu/DP/he
