USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen

dpa-AFX · Uhr
ABU DHABI (dpa-AFX) - Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen in Abu Dhabi mit./mau/DP/mis

