USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen
dpa-AFX · Uhr
ABU DHABI (dpa-AFX) - Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen in Abu Dhabi mit./mau/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialheute, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista