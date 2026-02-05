Warum Alphabets Aktie trotz starker Zahlen sinkt

Alphabet hat zusammen mit hervorragenden Quartalszahlen eine gigantische Investitionsoffensive bei KI angekündigt. Der Markt reagierte zunächst geschockt, ehe sich die Aktie wieder einpendelte. Trotz guter Zahlen ging es am Donnerstag bergab.
Was lastet auf der Aktie? Börsenprofi Martin sagt: Es ist die Erwartungshaltung für die nächsten Quartale, die weniger dynamisch ausfallen dürften. Auch Ängste, dass die Marge unter Alphabets enormen Investitionen leidet, wirken negativ auf den Kurs ein. Wie Martin das Potenzial der Aktie bewertet, erfährst du im Video.
