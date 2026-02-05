Zugausfälle und Verspätungen zwischen Hannover und Berlin
dpa-AFX · Uhr
HANNOVER (dpa-AFX) - Das Winterwetter sorgt zwischen Hannover und Berlin für Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Das Ausmaß sei allerdings geringer als am Mittwoch, sagte eine Bahnsprecherin. Auch einzelne Sprinterlinien fielen aus, in Berlin müsse wegen Eisregens die Geschwindigkeit herabgesetzt werden.
Betroffen ist unter anderem der ICE-Sprinter zwischen Berlin und Bonn, der über Hannover und Köln fährt, wie die Bahn online mitteilte. Das gilt auch etwa für die ICE-Linie von Berlin über Braunschweig und Frankfurt nach Karlsruhe sowie die ICE-Linien Berlin - Hannover - Münster - Dortmund - Köln - Aachen und Berlin - Hannover - Bremen - Oldenburg./tst/DP/zb
