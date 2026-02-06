AKTIEN IM FOKUS: Siemens Energy ziehen an Dax-Spitze - Bloom Energy treibt an

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt. Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Papiere des deutschen Energietechnikkonzerns am Freitag an der Dax-Spitze um 3,2 Prozent auf 150,55 Euro. Der deutsche Leitindex gewann 0,7 Prozent.

Der Hersteller von Festoxid-Brennstoffzellen Bloom Energy hatte mit seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr die Markterwartung übertroffen. Zudem hätten die Amerikaner das Schlussquartal stilvoll mit einem starken Umsatz- und Margenwachstum beendet, schrieb Analystin Christine Cho von der britischen Investmentbank Barclays. In New York zogen Bloom Energy um sechs Prozent an./la

