ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das Schlussquartal 2025 von 790 auf 835 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fraser Donlon hob am Donnerstagabend seine Gewinnschätzungen an, nachdem der Hersteller von Dampfgarern für Profiküchen die Erwartungen übertroffen habe. 2025 sei in einem schwierigen Umfeld beeindruckend gelaufen. Die Sorgen der Anleger könnten nun schwinden./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 17:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Rational

