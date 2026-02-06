ANALYSE-FLASH: Goldman senkt UBS auf 'Neutral' - Ziel runter auf 38 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die UBS von 41,50 auf 38 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Chris Hallam sieht nach dem Ausblick der Schweizer bis 2028 nun weniger Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien, auch wenn man den Zielen ein gewisses Maß an Zurückhaltung unterstelle. Seit seiner Kaufempfehlung im März 2022 seien die UBS-Papiere dem Gesamtmarkt klar davongerannt, schrieb Hallam am Freitag./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

