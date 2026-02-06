ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 280 Dollar - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
KI
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 300 auf 280 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar und schwächeren Signalen für das erste Quartal lege sich Amazon klar auf einen Investitionszyklus sowohl im Cloud- als auch im Handelsbereich fest, schrieb Eric Sheridan am Freitag nach dem Quartalsbericht. So werde Amazon zunächst darunter leiden, dass die Anleger hohe Investitionen ohne konkreten Umsatzerfolg aktuell sehr kritisch sehen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon

Das könnte dich auch interessieren

Aktie sackt ab
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollarheute, 06:34 Uhr · dpa-AFX
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Zu viel Marktmacht
Dämpfer für Amazon: Kartellamt schränkt Preisvorgaben eingestern, 14:26 Uhr · dpa-AFX
Dämpfer für Amazon: Kartellamt schränkt Preisvorgaben ein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietet04. Feb. · onvista
Alle Premium-News