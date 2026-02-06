ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die detaillierten Oceanic-Stoke-Studiendaten hätten die Wirksamkeit des Wirkstoffs Asundexian bei sekundären Schlaganfällen bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:52 / GMT

