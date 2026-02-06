ANALYSE-FLASH: RBC belässt Amazon auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Bericht über das vierte Quartal 2025 sei oberflächlich solide, schrieb Brad Erickson am Freitag. Die avisierten Investitionen in Höhe von 200 Milliarden Dollar seien aber höher als jedermann erwartet habe und auch vor dem Hintergrund der ebenfalls massiven Aufstockung von Alphabet ein Sorgenfaktor. Hinzu komme der enttäuschende Ergebnisausblick auf das erste Quartal./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:27 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------