APA ots news: FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: FMA erklärt: Follow the money - Wieso die Bank wissen muss woher das Geld stammt

Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der  
Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert, warum Banken oder 
Versicherungen bei ungewöhnlich großen Geldeingängen 
Nachfragen stellen. 

Wien (APA-ots) - Ungewöhnlich hohe oder unerwartete Zahlungseingänge  
können ein 
Warnsignal für Geldwäsche sein. Kriminelle versuchen oft, illegal 
erwirtschaftete Gelder über gewöhnliche Bankkonten in den legalen 
Finanzkreislauf einzuschleusen. Indem Finanzinstitute prüfen, ob 
Einnahmen oder Einzahlungen zur finanziellen Situation der Kund:innen 
passen und ob deren Herkunft nachvollziehbar ist, können sie solche 
Auffälligkeiten frühzeitig erkennen. Diese Überprüfungen dienen nicht 
nur der Sicherheit des Finanzsystems, sondern schützen auch 
Kund:innen davor, unbeabsichtigt in kriminelle Aktivitäten verwickelt 
zu werden. 

In ihrem neuen Video aus der Reihe "1 Minute, 1 Begriff" erklärt 
die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA), wieso Banken, 
Versicherungen und andere Finanzinstitute gesetzlich dazu 
verpflichtet sind, die finanzielle Situation ihrer Kund:innen 
nachvollziehen zu können. Sie dürfen nur Gelder annehmen, deren 
Herkunft plausibel belegbar ist. Bei Transaktionen, die 
außergewöhnlich hoch sind, oder bei einer neuen Geschäftsbeziehung 
können Nachweise wie etwa Lohnzettel, Kaufverträge, 
Versicherungspolizzen oder Ähnliches vorgelegt werden. Damit sind die 
Nachfragen normalerweise rasch erledigt. Wie bei einer Passkontrolle 
an der Grenze oder der Sicherheitskontrolle am Flughafen werden 
diesen Prüfungen grundsätzlich alle unterworfen - ohne dass sie 
deshalb unter Generalverdacht stehen. 

Sollten die erforderlichen Informationen zur Mittelherkunft aber 
nicht bereitgestellt werden, können Institute verpflichtet sein, 
Zahlungen abzulehnen, Geschäftsbeziehungen zu beenden oder sogar eine 
Meldung an das Bundeskriminalamt zu erstatten. Diese Vorgaben 
schützen vor Missbrauch des Finanzsystems für kriminelle Aktivitäten 
wie Betrug, Drogen- oder Menschenhandel sowie 
Terrorismusfinanzierung. 

In "1 Minute, 1 Begriff" werden wichtige Finanzbegriffe von 
Expert:innen der FMA kurz und bündig für alle leicht verständlich 
erklärt. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA-Instagram-Kanal @ 
redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden. 

