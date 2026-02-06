Blatt: Merz trifft Trump Anfang März in Washington

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Toronto, 05. Feb (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz wird einer Zeitung zufolge Anfang März ⁠erneut zu ‍Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen.

Merz treffe ‌Trump am 3. März im Weißen Haus, berichtete die "Welt" (Freitagausgabe) ‍vorab. Es wäre der dritte Besuch des Kanzlers in der US-Hauptstadt seit seinem Amtsantritt im Mai 2025. Der Besuch findet inmitten ‍transatlantischer Spannungen statt, die ⁠insbesondere auf den Anspruch Washingtons auf Grönland zurückgehen. In der kommenden Woche ‍wird zudem US-Außenminister Marco Rubio zur Münchner Sicherheitskonferenz erwartet.

Merz ⁠hatte seinen Antrittsbesuch am 6. Juni 2025 absolviert. Ein zweites Mal reiste er Mitte August ‍gemeinsam mit ‌anderen europäischen Staats- und Regierungschefs kurzfristig nach Washington, nachdem Trump sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska getroffen hatte.

(Bericht von Isabelle Noack; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen Q4/2025
Amazon-Aktie fällt nachbörslich deutlichgestern, 22:21 Uhr · onvista
Amazon-Aktie fällt nachbörslich deutlich
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend
Drei Fragen an Bernecker 06.02.2026
Gold und Silber nachkaufen? Wie tief sinkt Paypal? War's das bei Novo Nordisk?heute, 12:00 Uhr · onvista
Gold und Silber nachkaufen? Wie tief sinkt Paypal? War's das bei Novo Nordisk?
Dax Tagesrückblick 05.02.2026
Dax rutscht weiter ab - Silber bricht erneut eingestern, 17:50 Uhr · onvista
Dax rutscht weiter ab - Silber bricht erneut ein
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Alle Premium-News