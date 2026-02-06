Blatt: Merz trifft Trump Anfang März in Washington
Toronto, 05. Feb (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz wird einer Zeitung zufolge Anfang März erneut zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen.
Merz treffe Trump am 3. März im Weißen Haus, berichtete die "Welt" (Freitagausgabe) vorab. Es wäre der dritte Besuch des Kanzlers in der US-Hauptstadt seit seinem Amtsantritt im Mai 2025. Der Besuch findet inmitten transatlantischer Spannungen statt, die insbesondere auf den Anspruch Washingtons auf Grönland zurückgehen. In der kommenden Woche wird zudem US-Außenminister Marco Rubio zur Münchner Sicherheitskonferenz erwartet.
Merz hatte seinen Antrittsbesuch am 6. Juni 2025 absolviert. Ein zweites Mal reiste er Mitte August gemeinsam mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs kurzfristig nach Washington, nachdem Trump sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska getroffen hatte.
