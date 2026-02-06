CDA-Chef befürwortet Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

Berlin, 05. Feb (Reuters) - Der Chef des CDU-Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, befürwortet ein Verbot der Social-Media-Nutzung für unter 16-Jährige in ⁠Deutschland.

"Die Medienkompetenz ‍und die dynamischen Entwicklungen bei Social Media gehen nicht Hand in Hand", sagte der CDU-Politiker ‌am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "An vielen Stellen sind die sozialen Medien eine Ansammlung ‍von Hass und 'fake news'. Ich begrüße daher die Überlegungen, dem Beispiel Australiens zu folgen und eine Altersgrenze einzuführen."

In Australien ist es Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren seit Dezember untersagt, eigene Konten auf Plattformen ‍wie TikTok, X, Instagram, YouTube oder ⁠Twitch zu besitzen. Inzwischen wird auch in europäischen Ländern wie Spanien, Frankreich und Großbritannien über entsprechende Schritte debattiert. Die "Bild"-Zeitung berichtete ‍über einen ähnlichen Antrag des CDU-Landesverbands Schleswig-Holstein für den Bundesparteitag im Februar. Auch CDU-Generalsekretär ⁠Carsten Linnemann zeigte sich offen für den Vorschlag und sagte der Zeitung, er befürworte eine Social-Media-Nutzung erst ab 16 Jahren.

Eine Kommission des Familien- und ‍Jugendministeriums soll bis zum ‌Sommer eine Strategie für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt vorlegen. Auch der oberste Repräsentant der deutschen Medienaufsichtsbehörden drohte mit einem Verbot. "Wenn es mit freiwilligen Maßnahmen nicht geht, kommt als Ultima Ratio ein Verbot infrage", sagte der Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM), Thorsten Schmiege, der Nachrichtenagentur Reuters.

