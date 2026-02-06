CTS EVENTIM: Erfolgreiche Olympische Premiere für neue Arena in Mailand



Mailand/Hamburg, 06.02.2026 – CTS EVENTIM, Europas Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment und weltweite Nummer zwei, hat gestern in Mailand pünktlich und einsatzbereit zu den Olympischen Winterspielen Italiens größte, modernste und nachhaltigste Indoor-Arena für Live Entertainment und Sport in Betrieb genommen. Das Venue, das während der Olympischen und Paralympischen Winterspiele den Namen „Milano Santagiulia Ice Hockey Arena“ trägt, feierte seine erfolgreiche Premiere mit einem Vorrundenspiel im olympischen Eishockeyturnier der Frauen zwischen Italien und Frankreich.

Entwickelt, realisiert und künftig betrieben von CTS EVENTIM, ist die Arena ein Meilenstein für die Weiterentwicklung Mailands als europäische Kulturmetropole. Der erste Spatenstich erfolgte am 28. November 2023. In außergewöhnlich kurzer Bauzeit entstand ein hochmodernes Gebäude, das die hohen funktionalen, technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen eines olympischen Großereignisses sowie zukünftiger Major Events vollumfänglich erfüllt.

Architektur und Gestaltung setzen ein weithin sichtbares Zeichen im Stadtbild: Mit ihrer ikonischen Formensprache und Europas größter LED-Medienfassade ihrer Art entwickelt sich die Arena zu einem neuen Wahrzeichen Mailands.

Nach Abschluss der Olympischen und Paralympischen Winterspiele wird die Arena final für ihre dauerhafte Nutzung im Live Entertainment und Sportbetrieb vorbereitet. Als Unipol Dome wird sie künftig ein zentraler Ort für große Shows, internationale Tourneen und Major Sports Events sein. Hochwertige Premium- und Hospitality-Bereiche sind integraler Bestandteil des Konzepts und unterstreichen den Anspruch an ein erstklassiges Künstler-, Veranstalter- und Fan-Erlebnis.

Die offizielle Eröffnung des Unipol Dome findet am 6. Mai mit einem Konzert des italienischen Rock-Superstars Ligabue statt – und markiert den bewussten Übergang von der olympischen Premiere zu einem neuen Kapitel im kulturellen und urbanen Leben Mailands.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO, CTS EVENTIM: „Diese Arena feiert ihre Premiere auf der größtmöglichen Bühne. Dass wir sie in so kurzer Zeit pünktlich und einsatzfähig zu den Olympischen Winterspielen realisieren konnten und hier nun erstmals Wettbewerbe der Olympischen und Paralympischen Spiele stattfinden, ist ein außergewöhnlicher Erfolg. Ich freue mich schon jetzt auf die offizielle Eröffnung des späteren Unipol Dome als Mehrzweck-Venue im Mai, die wir dann gemeinsam mit allen Partnern begehen werden.“

CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2024“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.

