Der Dax hat nach einer durchmischten Woche am Freitag nochmal etwas angezogen. Der Leitindex stieg um 0,94 Prozent auf 24.721 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,73 Prozent nach oben auf 31.662 Punkte. Der Euroraum-Leitindex Euro Stoxx 50 verbesserte sich sogar um knapp 1,2 Prozent.

Zum Nachmittag hin befeuerten festere Kurse an der Wall Street die Erholung beim Dax weiter. Auf Wochensicht bleibt damit ein Zuwachs von 0,74 Prozent. Gleichwohl bleibt die Stimmung an den Märkten nervös. Insbesondere die geplanten Milliardeninvestitionen im KI-Bereich werden von den Marktteilnehmern zunehmend hinterfragt. Allerdings erholten sich die Tech-Werte in den USA zum Wochenausklang ebenso.

Zudem gingen die Schockwellen am Edelmetall- und auch den Kryptomärkten nicht spurlos an den Aktienbörsen vorbei, schrieb Christine Romar, Europachefin beim Handelshaus CMC Markets. Zwangsliquidationen dort zögen Verkäufe an anderer Stelle nach sich und sortierten die zittrigen Hände auch aus dem Aktienmarkt. "Eine solche Bereinigung ist gesund und stellt den immer noch laufenden Bullenmarkt auf ein solideres Fundament", resümierte die Expertin.

Siemens-Aktie reagiert positiv auf Branchenbericht

Die auf Rekordniveau notierenden Aktien von Siemens Energy haben nach zwei Verlusttagen in Folge wieder deutlich zugelegt. Dank einer positiven Branchennachricht aus den USA stiegen die Aktie des deutschen Energietechnikkonzerns am Freitag an der Dax-Spitze um 4,3 Prozent.

Bechtle-Aktie rutscht ans MDax-Ende

Unsichere Geschäftsaussichten haben den jüngsten Höhenflug der Aktien von Bechtle abrupt gestoppt. Die Aktien des IT-Dienstleisters am Freitag fielen bis zum Handelsschluss um knapp 9,4 Prozent Euro und waren damit das Schlusslicht im MDax. In der Spitze war der Kurs um fast zehn Prozent eingeknickt.

Bechtle hatte bei der Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal gewarnt, dass die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd bleiben dürften. Zudem könnten sich Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr negativ auswirken.

Im November waren die Aktien von Bechtle in zwei Schüben sprunghaft angestiegen. Zunächst hatten überraschend gute Quartalszahlen den Kurs auf über 40 Euro ansteigen lassen, dann reagierten die Anleger euphorisch auf kommende Staatsaufträge. Seitdem bewegten sich die Aktien zwischen 41 und 45 Euro und brachen heute nun nach unten aus.

Rüstungswerte legen zu

Rüstungswerte stabilisierten sich nach der jüngsten Schwäche. Rheinmetall waren im Dax vorne mit plus 1,6 Prozent. Im MDax ließ eine Hochstufung durch Exane BNP die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk um 5,7 Prozent steigen. Auch Hensoldt-Aktien zogen etwas an.

Edelmetalle: Silber steigt zweistellig

Am Freitag stieg der Silberpreis nach einer enttäuschenden Woche um 14,1 Prozent auf 75,6 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Auch der Goldpreis legte zu. Bis zum Handelsschluss in Frankfurt legte Gold um etwa fünf Prozent zu. Allerdings rangierte Gold damit weiter unter der umkämpften 5.000-Dollar-Marke je Feinunze.

(mit Material von dpa-AFX)