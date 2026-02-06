DAX® - Kursgewinne aufgezehrt
Kursgewinne aufgezehrt
Zur gestern vorgestellten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) haben uns zwei Fragen erreicht. Zur Klärung gehen wir zunächst nochmals auf die aktuelle Stimmungserhebung ein. Zwar ist der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern von 44,4 % auf 39,7 % spürbar gefallen, doch sind die Retailinvestoren nicht zu Bären mutiert, sondern flüchteten lediglich ins „neutrale Lager“. Eine vollständige sentimenttechnische Bereinigung hat also noch nicht stattgefunden bzw. ist derzeit noch im Gang. In Deutschland hat der DAX® gestern den Jahresschlusskurs 2025 (24.490 Punkte) „durchhandelt“, um dann praktisch auf diesem Level den Tag zu beenden. Damit testet das Aktienbarometer die Haltezone aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 24.436 Punkten) und den Tiefpunkten bei knapp 24.400 Punkten. Selbst den längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 24.016 Punkten) sollten Anlegerinnen und Anleger im Hinterkopf haben. Auf dieser Basis dürfte es heute Morgen erst einmal zu einer Stabilisierung kommen. Um das aktuelle „Auf und Ab“ allerdings zu beenden, müsste das Aktienbarometer die jüngsten Verlaufshochs bei 25.020/25.099 Punkten überspringen.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
