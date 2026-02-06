Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 128,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,82 Prozent.

Etwas gestützt wurden die Anleihen durch schwache Industriedaten aus Deutschland. Die Gesamtproduktion ist im Dezember erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Am Vortag hatte der Auftragseingang noch positiv überrascht.

"Auch wenn die Zahlen rund um den Jahreswechsel häufig durch die Lage der Weihnachtstage beeinflusst werden, zeigt dies, dass sich die zuletzt deutlich höheren Aufträge noch nicht in einer höheren Produktion niederschlagen, und die bis zuletzt gedrückten Stimmungsindikatoren sprechen auch nicht für eine schnelle Wende nach oben", kommentierte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Wir rechnen aber für die Industrie und für die gesamte deutsche Wirtschaft weiter nur mit einer sehr moderaten Erholung", schreibt Solveen.

Ein wenig profitiert haben die Anleihen auch durch die Schwäche an den Aktienmärkten. Zunehmende Zweifel an hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz belasten die Aktien. Vor allem der Kursrutsch des Handelsriesen Amazon verunsichert die Märkte. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zum Konsumklima der Universität von Michigan die Märkte bewegen./jsl/jkr/jha/