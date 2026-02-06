Dow Jones Transportation - Das ist ein echtes Ausrufezeichen

Eine alte Tradingweisheit besagt: „Der Dow Jones® geht dahin, wo der Transportindex hingeht!“ Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger beim Dow Jones Transportation® derzeit ganz genau hinschauen, wo zuletzt ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“ gelang. Mittlerweile konnte das Aktienbarometer sein Allzeithoch bis auf 19.796 Punkten ausbauen. Charttechnisch geht diese Weichenstellung mit dem Ausbruch aus der Schiebezone der letzten vier Jahre einher (siehe Chart). Aus der Höhe dieser Tradingrange lässt sich langfristig ein Kursziel von 21.100 Punkten ableiten. Um das aktuelle Ausbruchsszenario dagegen keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es die ehemalige Ausbruchszone bei rund 18.000 Punkten zukünftig nicht mehr zu unterschreiten. Viel wichtiger sind aber die potenziellen Implikationen auf dem großen Bruder. Mit Blick auf die „Dow-Theorie“ dient das neue Allzeithoch beim Transportindex möglicherweise als Vorbote für ein neues Rekordlevel beim Dow Jones®. Letzteres wäre gleichbedeutend mit dem erstmaligen Spurt der amerikanischen Standardwerte über die Marke von 50.000 Punkten.

Dow Jones Transportation (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Transportation

Quelle: LSEG, tradesignal²

