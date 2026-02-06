EQS-Adhoc: ecotel communication ag: vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
ecotel communication ag: vorläufige Geschäftszahlen 2025; Operatives EBITDA unterhalb der Prognose

06.02.2026 / 12:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 06.02.2026 – Die ecotel communication ag (ISIN: DE0005854343) gibt bekannt, dass basierend auf den ersten vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 das Operative EBITDA* voraussichtlich rund EUR 8,9 Mio. betragen wird und damit unterhalb der veröffentlichten Prognose mit einer Bandbreite zwischen EUR 10 und EUR 11,5 Mio.

Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Erlöse aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen.

Die übrigen Prognosekennzahlen Konzernumsatz (Prognose: EUR 117 – 125 Mio.) und Konzernüberschuss (Prognose: bis zu EUR 1 Mio.) bleiben nach derzeitigem Stand unverändert im Rahmen der zuletzt kommunizierten Erwartungen.

Die finalen Zahlen werden mit der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses am 19.03.2026 bekannt gegeben.

* Die Definition des EBITDA findet sich auf Seite 46 des Geschäftsberichts 2024 der ecotel communication ag, der unter https://ir.ecotel.de/investor-relations/finanzberichte abrufbar ist.

Ende der Insiderinformation

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ecotel communication ag
Prinzenallee 11
40549 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)211 55 00 70
Fax:+49 (0)211 55 00 7 222
E-Mail:info@ecotel.de
Internet:www.ecotel.de
ISIN:DE0005854343
WKN:585434
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2272740
Ende der MitteilungEQS News-Service

2272740 06.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ECOTEL COMMUNICATION

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Alle Premium-News