EQS-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Stärkung der Eigenmittel und Dividendenzahlung 2025

06.02.2026 / 10:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lang & Schwarz wird im Rahmen der Aufstellung des Abschlusses zum 31. Dezember 2025 dem Fonds für allgemeine Bankrisiken insgesamt EUR 19,2 Mio. zuführen, davon EUR 4,2 Mio. verpflichtende Zuführung nach § 340e Abs. 4 HGB.

Der Vorstand hat sich in seiner heutigen Sitzung ferner entschlossen, der Hauptversammlung eine Dividendenzahlung von 2,00 Euro je Aktie und damit eine Steigerung der Dividende um nahezu 15% gegenüber dem Vorjahr vorzuschlagen. Dies entspricht knapp 40% des in der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Einzelabschluss) erzielten Jahresüberschusses.

Die zukünftige Dividendenpolitik von Lang & Schwarz soll sich vorbehaltlich künftiger Entwicklungen an dieser Ausschüttungsquote orientieren.

Ende der Insiderinformation

Lang & Schwarz

