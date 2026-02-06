EQS-Adhoc: NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

06.02.2026 / 12:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE beantragt Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Frankfurt am Main, 06. Februar 2026 – Der Vorstand und der Aufsichtsrat der NAKIKI SE („NAKIKI“) haben heute beschlossen, umgehend beim zuständigen Amtsgericht die gerichtliche Bestellung eines neuen Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Abberufung bzw. den Wechsel des derzeitigen Abschlussprüfers, KHS Audit and Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln zu beantragen.

Grund für den Antrag ist, dass aus Sicht der NAKIKI das Vertrauensverhältnis zum derzeit bestellten Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 nachhaltig zerrüttet ist. NAKIKI wird über das weitere Verfahren und den Ausgang des gerichtlichen Antrags sowie eine etwaige Neubestellung eines Abschlussprüfers gemäß den gesetzlichen Vorgaben informieren.

NAKIKI SE
Der Vorstand

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
www.nakikifinance.com

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300

Ende der Insiderinformation

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail:info@nakikifinance.com
Internet:https://nakikifinance.com/
ISIN:DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN:WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID:2272742
Ende der MitteilungEQS News-Service

2272742 06.02.2026 CET/CEST

NAKIKI

