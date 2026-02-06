EQS-Adhoc: RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis



Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis



Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der RM Rheiner Management AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich vorläufig ein ungeprüftes positives Ergebnis vor Steuern von rund +417 TEUR (Vorjahr: +197 TEUR) ab.



Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.



Der Inventarwert je Aktie der RM Rheiner Management AG beträgt per 31.12.2025 etwa 44,20 EUR (31.12.2024: 39,60 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte außer Ansatz.



Köln, 06. Februar 2026



Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

RM Rheiner Management AG Friesenstraße 50 50670 Köln Deutschland

