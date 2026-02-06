EQS-Adhoc: RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

EQS-Ad-hoc: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
RM Rheiner Management AG: Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

06.02.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jahresabschluss 2025 / Vorläufiges Ergebnis

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der RM Rheiner Management AG für das Geschäftsjahr 2025 zeichnet sich vorläufig ein ungeprüftes positives Ergebnis vor Steuern von rund +417 TEUR (Vorjahr: +197 TEUR) ab.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 wird - nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen.

Der Inventarwert je Aktie der RM Rheiner Management AG beträgt per 31.12.2025 etwa 44,20 EUR (31.12.2024: 39,60 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte außer Ansatz.

Köln, 06. Februar 2026

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RM Rheiner Management AG
Friesenstraße 50
50670 Köln
Deutschland
Telefon:0221-820320
Fax:0221-82032-30
E-Mail:info@rheiner-management.de
Internet:www.rheiner-management.de
ISIN:DE0007018707
WKN:701870
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf
RM PLC
RM Rheiner Management

