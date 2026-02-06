EQS-AFR: JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: JENOPTIK AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
06.02.2026 / 15:57 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die JENOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort:
https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort:
https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort:
https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort:
https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort:
https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations
06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.jenoptik.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2272872 06.02.2026 CET/CEST