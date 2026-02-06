EQS-AFR: JENOPTIK AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

06.02.2026
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die JENOPTIK AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort:

https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.jenoptik.de/investoren/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

https://www.jenoptik.com/investors/reports-and-presentations

Sprache:Deutsch
Unternehmen:JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Deutschland
Internet:www.jenoptik.com
