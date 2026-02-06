EQS-AFR: PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.02.2026 / 09:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die PUMA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications

