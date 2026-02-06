EQS-AFR: PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PUMA SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
PUMA SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.02.2026 / 09:15 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die PUMA SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/de/investor-relations/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2026

Ort:

https://about.puma.com/en/investor-relations/financial-publications

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PUMA SE
PUMA WAY 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet:www.puma.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2272624 06.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Puma

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Rheinmetall AG: Marc Tüngler, Kaufgestern, 16:24 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Diese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021
Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista
Rheinmetall-Konkurrent im Check
Welche Chancen Börsenneuling CSG bietet04. Feb. · onvista
Alle Premium-News