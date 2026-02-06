EQS-AFR: Redcare Pharmacy N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Redcare Pharmacy N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
06.02.2026 / 12:31 CET/CEST
Hiermit gibt die Redcare Pharmacy N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort:
https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort:
https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
