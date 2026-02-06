EQS-AFR: Redcare Pharmacy N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Redcare Pharmacy N.V. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Redcare Pharmacy N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



06.02.2026 / 12:31 CET/CEST

Hiermit gibt die Redcare Pharmacy N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026

Ort:

https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026

Ort:

https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication

Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Internet: www.redcare-pharmacy.com

06.02.2026 CET/CEST