EQS-DD: Lenzing AG: Dr. Franz Gasselsberger, Verkauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.02.2026 / 10:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Franz
Nachname(n):Gasselsberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000644505

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
26,5 EUR3.845 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
26,5000 EUR3.845,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

04.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse AG
MIC:XWBO

06.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103124 06.02.2026 CET/CEST

Lenzing

