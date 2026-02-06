EQS-DD: Ströer SE & Co. KGaA: Sienna Müller Falomir, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.02.2026 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Sienna Nachname(n): Müller Falomir

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Udo Nachname(n): Müller Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ströer SE & Co. KGaA

b) LEI

529900MBF3N1ATE55378

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007493991

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 33,20 EUR 9.960,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 33,20 EUR 9.960,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

06.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ströer SE & Co. KGaA Ströer Allee 1 50999 Köln Deutschland Internet: www.stroeer.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103134 06.02.2026 CET/CEST