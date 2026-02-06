EQS-News: ANICAV und die Kampagne „Red Gold from Europe" @ BIOFACH mit einem köstlichen Geschmacksprogramm

EQS-News: RED GOLD FROM EUROPE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

ANICAV und die Kampagne „Red Gold from Europe" @ BIOFACH mit einem köstlichen Geschmacksprogramm



06.02.2026 / 07:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vier Tage lang grossartige Rezepte rund um italienische und EU-Bio-Tomatenkonserven.

NEAPEL, Italien, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- ANICAV, der italienische Verband der Konservenindustrie, freut sich, seine Teilnahme an der BIOFACH 2026, einer der weltweit führenden Lebensmittelmessen, bekannt zu geben. Der Verband wird einem internationalen Publikum die Vorzüge und die Vielfalt italienischer Bio-Tomatenkonserven präsentieren.

BESUCHEN SIE UNS! HALLE 4 – STAND 4-375

Die Besucher der Messe erfahren nicht nur alles über die Qualität unserer Red Gold From Europe Bio-Tomatenkonserven, sondern können dank der köstlichen Rezepte, die täglich vom italienischen Koch Rosario Monachello zubereitet werden, auch ihre Vielseitigkeit entdecken und ihren guten Geschmack geniessen.

Einer der wichtigsten Faktoren, der italienische und EU-Bio-Tomatenkonserven auszeichnet, ist das europäische Engagement für nachhaltige Anbaumethoden. Diese Tomaten werden auf sorgfältig gepflegten Feldern angebaut und geniessen die Vorteile der idealen Klima- und Bodenbedingungen, die Europa zu bieten hat. Das Ergebnis sind Tomaten mit einem süssen, reichhaltigen Geschmack, die vor natürlichem Aroma nur so strotzen. Da sie die Essenz des Farm-to-Table-Konzepts verkörpern, ist es keine Überraschung, dass sie bei Spitzenköchen so beliebt sind. Sie sind nicht nur köstlich, sondern auch reich an wichtigen Nährstoffen. Tomaten, insbesondere Bio-Tomaten, produzieren Vitamine und Antioxidantien und tragen zu einer gesunden Ernährung bei.

Bio-Tomaten „Red Gold From Europe" sind ausserdem unglaublich vielseitig. Ob für eine klassische italienische Pastasosse, einen lebhaften spanischen Gazpacho oder ein herzhaftes französisches Ratatouille – diese Tomaten geben jedem Gericht mit ihrer natürlichen Süsse Tiefe hinzu und begeistern mit ihrem Geschmack und Aroma jeden Gaumen.

„Die deutschen Konsumenten haben bereits Wissen über die Qualität und Vielseitigkeit italienischer und EU-Bio-Tomatenkonserven, wie der positive Trend der Importe nach Deutschland zeigt", sagte Giovanni De Angelis, Generaldirektor von ANICAV. „In den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 stiegen die Importe von Bio-Tomatenkonserven aus Italien im Einklang mit den Daten für 2024 von 25,2 Millionen Euro auf 28,9 Millionen Euro, was die stetig steigende Nachfrage nach diesen Produkten widerspiegelt. Die BIOFACH ist eine hervorragende Plattform für die Mitgliedsunternehmen von ANICAV, um ihre internationalen Partnerschaften zu stärken, die italienische Agrarqualität zu fördern und das kulinarische Erbe zu feiern, das italienische Bio-Tomatenkonserven zu einem weltweiten und deutschen Favoriten macht."

Über „Red Gold From Europe"„Red Gold From Europe" ist der Name der Kampagne, die von ANICAV – dem italienischen Verband der Gemüsekonservenindustrie – durchgeführt und von der Europäischen Union kofinanziert wird, um das Wissen über Bio-Tomatenkonserven zu schärfen, die zu 100 % in Europa hergestellt werden.

Für Einblicke in die europäische und italienische Tomatenindustrie oder köstliche Rezepte mit Bio-Tomatenkonserven besuchen Sie unsere Websitehttps://redgoldfromeurope.de/

und folgen Sie uns auf

https://www.facebook.com/redgoldfromeuropede

https://www.instagram.com/redgoldfromeuropede

https://www.youtube.com/@redgoldfromeuropede

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874034/Biofach.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186814/Visual_ORG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186819/Footer_DE.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/anicav-und-die-kampagne-red-gold-from-europe--biofach-mit-einem-kostlichen-geschmacksprogramm-302678620.html

06.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2272434 06.02.2026 CET/CEST