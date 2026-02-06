EQS-News: Ferrero-Gruppe meldet konsolidierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-News: Ferrero Group / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Die Ferrero-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs mit einem Umsatzanstieg von 4,6 % auf 19,3 Milliarden Euro fort.

Die Innovationsstrategie, die Erweiterung des Portfolios und die Akquisitionen waren die Grundlage für den anhaltenden Erfolg in den Jahren 2024/25.

Die Basis für künftiges Wachstum wird durch erhöhte Kapitalinvestitionen von fast 1,1 Mrd. EUR in den Jahren 2024/25 und die im September 2025 abgeschlossene Übernahme von WK Kellogg Co. weiter gestützt[1].

LUXEMBURG, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Ferrero-Gruppe hat über ihre Holdinggesellschaft Ferrero International S.A. den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024/2025 genehmigt, das am 31. August 2025 endete[2]. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Umsatz von 19,3 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies zeigt den Erfolg der langfristigen strategischen Vision, die vom Executive Chairman Giovanni Ferrero geleitet und vom Chief Executive Officer Lapo Civiletti umgesetzt wird.

Ferrero hat seine globale Präsenz mit 36 Produktionsstätten beibehalten und beendete das Geschäftsjahr mit einer weltweiten Belegschaft von 48.697 Mitarbeitenden zum 31. August 2025.

Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero Gruppe, sagte: „Anlässlich unseres 80. Jubiläums bringt Ferrero mit seinen beliebten Produkten und Marken dank des Engagements all unserer Kolleginnen und Kollegen weiterhin Menschen auf der ganzen Welt Freude. Unsere Wachstumsstrategie der Portfolio-Innovation und der Expansion in neue Kategorien und Märkte ist weiterhin erfolgreich. Die erhöhten Kapitalinvestitionen in den Jahren 2024/2025 und unsere jüngsten Akquisitionen spiegeln unseren Glauben an die Zukunft und unsere Fähigkeit zu langfristigen Investitionen wider. Wir bauen unsere Kapazitäten weiter aus, um Neuerungen einzuführen und lokale Märkte zu bedienen."

Die Gruppe hat ihr Portfolio durch gezielte Erweiterung der Kategorien und strategische Markeninnovationen weiterentwickelt. Zu den wichtigsten Entwicklungen im Jahr 2024/2025:

Einführung von Nutella auf pflanzlicher Basis, um die wachsende Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher zu befriedigen.

Expansion von Nutella in neue Kategorien mit einem Sortiment an Tiefkühlbackwaren, darunter Nutella Crepes und Nutella Donut.

Erweiterung von drei lokal beliebten nordamerikanischen Süßwarenmarken um Eiscreme-Riegel: Butterfinger®, BabyRuth® und 100 Grand®.

Einführung von Tic Tac Two, einer neuen zuckerfreien Produktreihe mit zwei Geschmacksrichtungen.

Expansion in den Bereich eiweißreiche Snacks mit der Übernahme von Power Crunch, einer führenden US-Marke für proteinreiche Waffelriegel.

Zur Unterstützung des Portfoliowachstums und der erweiterten geografischen Präsenz baut die Gruppe ihre Kapazitäten in wichtigen Märkten weiter aus. Zu den Highlights gehören:

In Nordamerika hat Ferrero die Vergrößerung seines Werks in Brantford, Ontario, angekündigt. Damit werden500 neue Arbeitsplätze geschaffen und erstmals die Nutella Biscuits außerhalb Europas produziert. Die Gruppe eröffnete auch ein neues Kinder Bueno-Werk in Bloomington, Illinois, mit 200 neuen Arbeitsplätzen und einer Produktionsfläche von ca. 15.700 m².

In Europa hat die Gruppe ihre Produktionskapazitäten im Werk Villers-Écalles in Nordfrankreich, der weltweit größten Nutella-Produktionsstätte, weiter ausgebaut, um die zukünftige Nachfrage zu decken.

In den Jahren 2024/25 kündigte das Unternehmen die Übernahme von WK Kellogg Co an, einschließlich der Herstellung, des Marketings und des Vertriebs des ikonischen Portfolios von Frühstückszerealien von WK Kellogg Co in den Vereinigten Staaten, Kanada und der Karibik[3]. Im Rahmen der Übernahme begrüßte Ferrero 3.000 Kolleginnen und Kollegen, so dass Ferrero heute insgesamt mehr als 50.000 Mitarbeitende weltweit beschäftigt.

Über die Ferrero-Gruppe

Die Ferrero Gruppe ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich verpackter Süßwaren und bekannt für ikonische Marken wie Nutella®, Kinder®, Ferrero Rocher® und Tic Tac®.

Gegründet im Jahr 1946 in Alba, Italien, feiert Ferrero 80 Jahre als familiengeführte Unternehmensgruppe. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 50.000 Mitarbeitende und ist in über 170 Ländern weltweit tätig. Ferrero verbindet eine starke Tradition und ein klares Bekenntnis zu Qualität mit kontinuierlicher Innovation über alle Marken und Kategorien hinweg – darunter Speiseeis, Kekse und Backwaren, Frühstückszerealien sowie Better-for-you-Angebote. Geleitet von einer langfristigen Vision konzentriert sich Ferrero auf nachhaltiges und verantwortungsvolles Wachstum, stärkt seine Präsenz in aufstrebenden Segmenten und bleibt dabei seinen Werten von Exzellenz und Verantwortung treu.

1. Die heute veröffentlichten Finanzergebnisse enthalten keine Zahlen von WK Kellogg Co. Die Transaktion wurde im September 2025, also im Geschäftsjahr 2025/2026, abgeschlossen.

2. Vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025.

