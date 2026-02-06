EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau

Düsseldorf, 6. Februar 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 167.123 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 100,64 % gegenüber dem Vormonat (+132,92 % ggü. Januar 2025).

 Januar 2026Dezember 2025Januar 2025
Orders gesamt167.12383.29571.750
Wertpapier–Orders163.57882.06966.345
Future–Kontrakte11.6175.26910.383

Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 226,98 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 53,21 % gegenüber dem Vormonat (+36,76 % ggü. Januar 2025). Per 31.01.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (-0,65 % ggü. Vormonat).

