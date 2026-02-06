EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau
sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau
06.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Düsseldorf, 6. Februar 2026
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 167.123 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 100,64 % gegenüber dem Vormonat (+132,92 % ggü. Januar 2025).
|Januar 2026
|Dezember 2025
|Januar 2025
|Orders gesamt
|167.123
|83.295
|71.750
|Wertpapier–Orders
|163.578
|82.069
|66.345
|Future–Kontrakte
|11.617
|5.269
|10.383
Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 226,98 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 53,21 % gegenüber dem Vormonat (+36,76 % ggü. Januar 2025). Per 31.01.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (-0,65 % ggü. Vormonat).
