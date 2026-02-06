EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 167.123 Orders im Januar, Ausgeführte Orders erneut auf Rekordniveau



Düsseldorf, 6. Februar 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 167.123 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 100,64 % gegenüber dem Vormonat (+132,92 % ggü. Januar 2025).

Januar 2026 Dezember 2025 Januar 2025 Orders gesamt 167.123 83.295 71.750 Wertpapier–Orders 163.578 82.069 66.345 Future–Kontrakte 11.617 5.269 10.383

Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 226,98 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 53,21 % gegenüber dem Vormonat (+36,76 % ggü. Januar 2025). Per 31.01.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (-0,65 % ggü. Vormonat).

