EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

06.02.2026 / 10:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien

1. Angaben zum Emittenten
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
 

3. Datum der Schwellenberührung
05.02.2026 

4. Aktienanteil
  Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten
Neu 5,0254 % 1.228.504.232
Letzte Veröffentlichung 4,9609 % /

5. Einzelheiten
absolut in %
direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)		 direkt indirekt (über Tochter
oder Dritten, § 71d
Abs. 1 AktG)
61.737.035 0 5,0254 % 0 %


06.02.2026 CET/CEST
EQS News

SAP

