EU-Gegenzölle im Handelsstreit mit USA weiter auf Eis - jetzt bis August

Brüssel, 06. Feb (Reuters) - Die Europäische Union setzt Zölle auf US-Importe im Wert von 93 Milliarden Euro für weitere sechs ⁠Monate aus. Das ‍geht aus einer Mitteilung im EU-Amtsblatt hervor. Die Aussetzung gilt vom 7. Februar bis einschließlich 6. ‌August. Die EU-Kommission werde sie mit Blick auf die weitere Entwicklung in den Handelsbeziehungen ‍zu den USA überprüfen und könne weitere Maßnahmen ergreifen.

Die EU hatte die Gegenmaßnahmen Anfang des Jahres als Reaktion auf Drohungen von US-Präsident Donald Trump erwogen. Dieser hatte wegen seines Anspruchs auf Grönland Zölle gegen acht europäische Staaten ‍angedroht, von denen sechs der EU ⁠angehören. Trump lenkte jedoch später ein und zog die Drohungen zurück. Das Maßnahmenpaket, das auf eine Reihe von US-Waren von Mais ‍über Geschirrspüler bis hin zu Motorrädern zielt, war bereits vor dem Handelsabkommen zwischen der EU ⁠und den USA Ende Juli 2025 vorbereitet worden. Es wurde dann aber für sechs Monate ausgesetzt. Diese Frist wäre am Samstag abgelaufen.

Der Handelsdeal zwischen der EU ‍und den USA sichert ‌den Vereinigten Staaten deutliche Vorteile. Die EU verhinderte damit zumindest einen Handelskrieg, der zu noch größeren Belastungen geführt hätte. Das Abkommen ist aber immer noch nicht umgesetzt, weil es im EU-Parlament umstritten ist. Diese Woche wurde bekannt, dass das Parlament die Arbeiten zur Umsetzung wieder aufnimmt. Sie waren wegen Trumps Grönland-Drohungen ausgesetzt worden.

(Bericht von Philip Blenkinsop, geschrieben von ⁠Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)