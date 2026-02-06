EU-Kommission: Tiktok birgt Suchtgefahr - Strafe droht
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Online-Plattform Tiktok verstößt nach den vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung gegen europäisches Recht. Konkret gehe es dabei um suchtfördernde Mechanismen wie das ununterbrochene automatische Abspielen von Videos, teilte die zuständige EU-Kommission in Brüssel mit./wea/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
Aktien FrankfurtDax weitet Verluste aus - Druck durch schwache Edelmetalle und Bitcoingestern, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Zu viel MarktmachtDämpfer für Amazon: Kartellamt schränkt Preisvorgaben eingestern, 14:26 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungStrategiewechsel im Investment-Depot: Warum ich jetzt konsequent umsteuereheute, 11:58 Uhr · onvista
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialgestern, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrend04. Feb. · onvista