EU-Kommission: Tiktok birgt Suchtgefahr - Strafe droht

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Online-Plattform Tiktok verstößt nach den vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung gegen europäisches Recht. Konkret gehe es dabei um suchtfördernde Mechanismen wie das ununterbrochene automatische Abspielen von Videos, teilte die zuständige EU-Kommission in Brüssel mit./wea/DP/stw

