Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.02.2026

onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Banco de SabadellBericht Geschäftsjahr 2025
BiogenBericht Geschäftsjahr 2025
Canopy GrowthBericht 3. Quartal 2026
ColoplastBericht 1. Quartal 2026
Critical Infrastructure TechnologiesBericht 1. Quartal 2026
Critical Infrastructure TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
ItochuBericht 3. Quartal 2025
Kongsberg GruppenBericht Geschäftsjahr 2025
Lotus BakeriesBericht Geschäftsjahr 2025
NioCorp DevelopmentsBericht 2. Quartal 2026
Philip MorrisBericht Geschäftsjahr 2025
Société GénéraleBericht Geschäftsjahr 2025
ToyotaBericht 3. Quartal 2025
Under ArmourBericht 3. Quartal 2026
ØrstedBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

