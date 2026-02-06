Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 06.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 06. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Banco de Sabadell
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Biogen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Canopy Growth
|Bericht 3. Quartal 2026
|Coloplast
|Bericht 1. Quartal 2026
|Critical Infrastructure Technologies
|Bericht 1. Quartal 2026
|Critical Infrastructure Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Itochu
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kongsberg Gruppen
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Lotus Bakeries
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|NioCorp Developments
|Bericht 2. Quartal 2026
|Philip Morris
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Société Générale
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Toyota
|Bericht 3. Quartal 2025
|Under Armour
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ørsted
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
